مصرع شخصين إثر انفجار في مصنع للديزل الحيوي بولاية لاريوخا شمالي اسبانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2022 - 18:48

مصرع شخصين إثر انفجار في مصنع للديزل الحيوي بولاية لاريوخا شمالي اسبانيا

منذ 1 ساعة 26 May، 2022
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