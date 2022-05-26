اعتصام للعاملين في القطاع الطبي امام مصرف لبنان رفضا لاحتجاز اموالهم بالمصارف

نفذ العاملون في القطاع الطبي والإستشفائي اعتصاما الخميس بدعوة من نقابة المستشفيات في لبنان وكل من نقابتي اطباء لبنان في بيروت وفي طرابلس، امام المقر الرئيسي لمصرف لبنان في بيروت، احتجاجا على احتجاز اموالهم في المصارف وعدم تأمين السيولة الضرورية.

شارك في الإعتصام نقيب المستشفيات سليمان هارون، نقيب اطباء لبنان في بيروت شرف ابو شرف، نقيب اطباء لبنان في طرابلس سليم ابي صالح، كما انضم الى الاعتصام نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي.

ترافق هذا التحرك مع الإضراب التحذيري الذي اعلنت عن تنفيذه هذه النقابات ليومين، في 26 و27 ايار، في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستثناء الحالات الطارئة والحرجة وغسيل الكلي والعلاج الكيميائي فقط.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام