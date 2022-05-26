مصلحة الليطاني اطلقت المرحلة الثانية من موسم ري 2022 في منطقة ابو الاسود

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انها “اطلقت اليوم المرحلة الثانية من موسم ري 2022 تلبية لحاجات المزارعين، حيث تم صباح اليوم الخميس تحويل المياه من منطقة ابو الاسود بإتجاه منطقة عدلون العقارية.

وبذلك أصبحت المناطق المروية من مشروع ري القاسمية – راس العين موزعة على الشكل التالي:

– من سد الزرارية حتى الموزع العام مرورا بمناطق طرفلسيه، الزرارية، ارزي، الجزيرة، المطرية وعين بو عبدالله، بطول 8 كلم.

شمالا، عين ابو عبدالله، جمجيم، كفربدا، الواسطة، العيتانية، عدلون، بطول 10 كلم.

جنوبا، القاسمية، البرغلية، الشبريحا، الحمادية والرمالي بالإضافة إلى قناة راس العين الشمالية والجنوبية.

وستعمل الفرق على ايصال المياه الى اخر نقطة من المشروع خلال الايام القادمة بعد استكمال الصيانة والتنظيف للقناة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام