السيد نصر الله: النظام الرسمي العربي كان متخليا عن المقاومة ومن وقف الى جانبنا سوريا والجمهورية الاسلامية الايرانية منذ الايام الاولى لانطلاقة المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2022 - 21:06

السيد نصر الله: النظام الرسمي العربي كان متخليا عن المقاومة ومن وقف الى جانبنا سوريا والجمهورية الاسلامية الايرانية منذ الايام الاولى لانطلاقة المقاومة

منذ 8 mins 25 May، 2022
أخبار موقع المنار

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