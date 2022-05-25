النفط يرتفع بدعم من قلّة الإمدادات وتوقعات بقوة الطلب

ارتفعت أسعار النفط مدعومة من قلّة الإمدادات وتوقعات بزيادة الطلب مع ترقب بدء موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام.

وبحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم تموز 44 سنتاً أو 0,4 في المئة إلى 114 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام “برنت” 0,1 في المئة أمس وتسجّل زيادة لخامس يوم.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم تموز 51 سنتاً أو 0,5 فس المئة إلى 110,28 دولارات للبرميل. وتمّ تسوية العقد بانخفاض 52 سنتاً أمس الثلثاء.

وتواصل إمدادات الخام العالمية انخفاضها مع تجنب المشترين النفط الآتي من روسيا، ثاني أكبر مُصدّر عالمي، في ظلّ العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

وتواجه إمدادات الخام في الولايات المتحدة ضغوطاً مع قرب عطلة يوم الذكرى في مطلع الأسبوع حيث من المتوقع أن تشهد أعلى حركة انتقالات في عامين، الأمر الذي يزيد الطلب على الوقود مع إقبال المزيد من السكان على السفر بالسيارات والتخلي عن الحذر المرتبط بقيود مكافحة كورونا.

وتعلن الحكومة الأميركية بيانات مخزونات الخام والوقود اليوم.

المصدر: رويترز