القوات المسلحة اليمنية : دفاعاتنا الجوية تسقط طائرة تجسسية مسلحة نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 23:34

القوات المسلحة اليمنية : دفاعاتنا الجوية تسقط طائرة تجسسية مسلحة نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء العاصمة صنعاء

منذ 2 ساعة 23 May، 2022
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