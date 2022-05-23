أوساط أكاديمية تتهم الحكومة بتجاهل متعمد للجامعة اللبنانية

تتهمُ اوساطٌ اكاديميةٌ الحكومةَ اللبنانيةَ وأقطاباً في السلطة، بتجاهلٍ متعمّدٍ لأوضاعِ الجامعةِ اللبنانية، والإمعانِ في تجاهلِ مطالبِ أساتذتِها.

وبحسَبِ ما يقولُ الأساتذة، فإنَ الحكومةَ “مَسَخت” موازنةَ الجامعة، وعَطَّلت قدرتَها على تشغيلِ مبانيها ومجمّعاتِها، وباتَ التعليمُ الحضوريُ ضرباً من ضروبِ الخيال. هذا في وقت، فقدَ الأساتذةُ تسعينَ في المئةِ من قدرتِهم الشرائية، وباتوا مكشوفينَ صحياً.

وتحدث للمنار الدكتور فريد عثمان، عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، حول واقع الجامعة اللبنانية وأساتذتها.

المصدر: المنار