قوات الاحتلال تحتجز 3 أطفال لساعات أثناء عودتهم من مدرستهم في بلدة سلواد شرق رام الله اليوم (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 18:50

قوات الاحتلال تحتجز 3 أطفال لساعات أثناء عودتهم من مدرستهم في بلدة سلواد شرق رام الله اليوم (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 1 ساعة 23 May، 2022
أخبار موقع المنار

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