ايران وعمان توقعان 8 مذكرات تفاهم و4 برامج للتعاون

وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان اليوم الاثنين بقصر العلم العامر في مسقط، على ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج للتعاون الثنائي.

وبحسب وكالة الانباء العُمانية فقد وقعت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في مجالات النفط والغاز، والنقل، والدراسات الدبلوماسية والتدريب، والإذاعة والتلفزيون، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والزراعة والثروة الحيوانية والسّمكية، ووقاية النباتات والحجر الزراعي، والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة.

واضافت : كما وقع البلدان الصديقان على برامج تعاون، تعلق الأول بمجالات التجارة والاستثمار والخدمات والثاني ببرنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجالي العمل والتشغيل والثالث ببرنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة. بينما جاء البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2023 / 2025.

وأكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي وجود حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية ستُوقع مع الجانب الإيراني لاحقًا.

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له قد وصل الى العاصمة العمانیة مسقط صباح الیوم الاثنین في زيارة تستغرق يومًا واحدًافي اطار تعزيز اواصر حسن الجوار وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بین البلدین.

المصدر: وكالة فارس