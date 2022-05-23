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May 23 2022 - 09:38

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب اليابان

منذ 43 mins 23 May، 2022
زلزال
أخبار دولية - اليابان

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، منطقة هوكايدو باليابان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع عند التقاء دائرة عرض (41.257 شمالا) مع خط طول (143.062 شرقا). وأكدت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق أكثر من 30 كيلومترا.

ولم ترد تقارير بعد عن حدوث أضرار مادية أو بشرية.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قد أعلنت، أمس الأحد، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب ساحل شمال شرق اليابان في حوالي الساعة 03:24 بتوقيت غرينتش، لافتة إلى أنه وقع على عمق 30 كيلومترا، ولم يكن هناك خطر حدوث تسونامي.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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