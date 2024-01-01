أعلنت اليابان عن تهديد بحدوث تسونامي في البلاد بعد زلزل قوي، وطلب من الناس مغادرة المنطقة الساحلية على الفور.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قالت إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.4 درجات ضرب شمال وسط اليابان اليوم الاثنين.

وبدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.

وحتى الساعة لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، إلا أن الإنذار بتهديد تسونامي شمل الساحل الغربي للبلاد بأكمله.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأولى لحظات الزلزال الذي ضرب البلاد قبل الإنذارات بخطر وصول أمواج تسونامي.

وظهرت آثار الهزة الأرضية في الأضرار التي لحقت ببعض المتاجر حيث سقطت الحاجيات على الأرض وتحطمت رفوف بعض المحال التجارية من شدّة الهزّة.

كما لم تسلم البيوت من الزلزال الذي يبدو أنه مدمر قياسا بالزلازل التي اعتادت اليابان حدوثها بصورة شبه يومية، وظهرت فيديوهات توثق انهيار سقوف وجدران العديد من البيوت الموجودة في المنطقة المتضررة من الزلزال.

المصدر: وكالات