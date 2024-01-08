ارتفاع حصيلة زلزال اليابان إلى 161 ضحية و103 مفقودين، وفقا لآخر إحصائية أعلنتها سلطات البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2024 - 06:52

ارتفاع حصيلة زلزال اليابان إلى 161 ضحية و103 مفقودين، وفقا لآخر إحصائية أعلنتها سلطات البلاد

منذ 2 ساعة 8 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة