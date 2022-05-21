العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطنيين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2022 - 16:10

العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطنيين بالضفة المحتلة

منذ 11 mins 21 May، 2022
العدو الاسرائيلي222
عربي وإقليمي - فلسطين

أخطرت قوات العدو الاسرائيلي بوقف العمل والبناء في ستة منازل قيد الانشاء وأخرى مأهولة ومقهى في بلدة كفر الديك، غرب سلفيت بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت محافظة سلفيت السبت أن “قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل والبناء في ستة منازل ومقهى، تعود ملكيتها للمواطنين محمد عفيف علي أحمد، وعبد الرحيم محمود طه، ويونس وجيه الديك، وسميح الناطور ادم مرعي، والمواطن شريف فتحي علي أحمد”.

وقالت المحافظة “إنها وبالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، ستعمل على متابعة هذه الاخطارات قانونيا، وستبذل كل جهد ممكن لتعزيز صمود وثبات المواطنين، خاصة في المناطق المستهدفة بالاستيطان”.

المصدر: وكالة وفا

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