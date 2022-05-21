خبيرة تغذية لا تنصح بشرب القهوة مع هذه المواد

أثبت العلماء أن للقهوة فوائد كثيرة كونها تحفز الجهاز الهضمي وتعتبر من مضادات الأكسدة الجيدة وتساعد بإفراز الصفراء، ولكن ضمن شروط تحدد الاستهلاك اليومي لها.

في الوقت ذاته لا ينصح بشرب القهوة في وقت واحد مع عدد من الأطعمة والمشروبات أو بعدها بفترة زمنية قصيرة.

قدمت مختصة علم الوراثة وخبيرة التغذية، الروسية سفيتلانا بيريز، لائحة بعدد من المواد التي لا ينصح باحتساء القهوة معها أو بعدها مباشرة، بحسب ما نقله موقع doctorpiter وهي:

الحليب: حيث يقضي الكافيين الموجود في القهوة على جميع فوائد الكالسيوم الموجود في الحليب ولا يسمح للجسم بامتصاصه.

اللحوم: تعتبر اللحوم غنية بعنصر الحديد إلا أن شرب القهوة بعد تناولها يحرم الجسم من الاستفادة منها.

الفيتامينات: ينصح بشرب القهوة بعد فترة طويلة من تناول الفيتامينات حيث تعيق عملية امتصاصها في الجسم.

المصدر: سبوتنيك