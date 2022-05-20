مراسل المنار: جيش العدو الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء الأراضي المحتلة المقابلة لبلدتي مركبا وهونين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 23:16

مراسل المنار: جيش العدو الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء الأراضي المحتلة المقابلة لبلدتي مركبا وهونين

منذ 1 ساعة 20 May، 2022
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