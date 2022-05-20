وزارة الدفاع الروسية تعلن استسلام آخر مجموعة من كتيبة “آزوف” ويبلغ قوامها 531 فرداً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 23:16

وزارة الدفاع الروسية تعلن استسلام آخر مجموعة من كتيبة “آزوف” ويبلغ قوامها 531 فرداً

منذ 1 ساعة 20 May، 2022
أخبار موقع المنار

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