اعتصام احتجاجي لموظفي مستشفى بنت جبيل الحكومي وتلويح بالاضراب المفتوح اذا لم تلب مطالبهم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 14:12

اعتصام احتجاجي لموظفي مستشفى بنت جبيل الحكومي وتلويح بالاضراب المفتوح اذا لم تلب مطالبهم

منذ 5 mins 20 May، 2022
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لبنان

واصل موظفو مستشفى بنت جبيل الحكومي إعتصامهم احتجاجا على “الغلاء الفاحش في الأسعار وفقدان الرواتب  لقيمتها الشرائية وإرتفاع اسعار المحروقات بشكل شبه يومي”.

واكدوا في بيان “الإستمرار بالإعتصام الى حين تحقيق المطالب المتمثلة بقبض المساعدة الإجتماعية المقررة من شهر تشرين الثاني 2021 والتي لم تقبض لغاية تاريخه، ودفع قيمة بدل النقل اليومي ليتناسب مع الغلاء المستمر في اسعار المحروقات، ودفع المنح المدرسية إسوة بالمستشفيات المحيطة، ودفع المفعول الرجعي الذي فقد قيمته، بالإضافة الى مساواة موظفي المستشفيات الحكومية بموظفي الإدارة العامة ان لناحية الرواتب والتقديمات الإجتماعية وإن لناحية حصر الدوام”.

وختم البيان “نأمل ان نلقى  تجاوباً واضحاً لهذه المطالب المحقة والمستحقة”، مؤكدين “الإستمرار بالتحركات السلمية حتى يوم الإثنين المقبل وصولاً الى الإضراب المفتوح والشامل في المستشفى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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