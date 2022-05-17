برلسكوني: لا يوجد قادة في العالم قادرون على التفاوض مع روسيا حول أوكرانيا

اعتبر سيلفيو برلوسكوني، زعيم حزب “فورزا إيطاليا” ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، أنه “لا يوجد قادة في أوروبا ولا في العالم” يمكنهم التفاوض مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا.

وقال برلوسكوني في تصريح لوكالة “أنسا” الإيطالية: “ليس لدينا زعيم في العالم ولازعيم في أوروبا، فأحد قادة العالم الذين كان من المفترض أن يدعو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى طاولة المفاوضات وصفه بأنه مجرم حرب (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن)، والآخر (أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ) قال إن استقلال دونباس لن يتم الاعتراف به أبدا”.

وأضاف”أفهم أنه مع هذه الشروط، فإن بوتين بعيد عن الجلوس على طاولة المفاوضات”.

ومن جهة أخرى، أكد أن “إيطاليا متورطة أيضا في الصراع، حيث أنها ترسل أسلحة إلى كييف”، مضيفاً “بعد الأسلحة الخفيفة، قيل لي إننا نرسل لهم دبابات وأسلحة ثقيلة.. ماذا يعني ذلك كله؟”.

وأشار إلى أن “العقوبات ستؤثر بشكل كبير على اقتصادنا، وستكون هناك المزيد من الأضرار في إفريقيا، ومن ثم سيكون هناك موجات من اللاجئين”،مشدداً على أن هذا كله ينبع من “الصراع في أوكرانيا”.

المصدر: وكالة تاس الروسية