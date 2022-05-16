جشي شكر من انتخبه: أسال الله أن أكون على قدر المسؤولية

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة ” النائب حسين جشي “أهلنا الشرفاء الكرام، كيف للمرء أن يبادلكم صدق مواقفكم ونبل مشاعركم وثقتكم الغالية المتجددة”.

وتابع جشي “أمام هذا العطاء الكريم والوفاء المعهود لا يسعني إلا أن أنحني أمام مواقفكم المشرّفة والتزامكم الواثق وأن أحمل مسؤولية تكليفي من جديد بكل أمانة وفخر”، واضاف “عهدي لكم كما عهدكم لي، فأنتم مدار حركتنا وقبلة أدائنا والتزامنا الثابت وغاية عملنا، نرعى مصالحكم، ونحفظ امانتكم”.

وقال جشي “أسال المولى عز وجل أن يمنحني القوة والقدرة على أن أكون على قدر المسؤولية وأوفّي خدمتكم المشرِّفة وأن نكون وأخوتي في الكتلة طليعيين في إعادة بناء الدولة، دولة العدالة والمواطنة وتطوير قوانينها، ليعود لبنان كما كان ولكل اللبنانيين”.

المصدر: بريد الموقع