بيسكوف: انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو لن يعزز الأمن في القارة الأوروبية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 14:22

بيسكوف: انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو لن يعزز الأمن في القارة الأوروبية (روسيا اليوم)

منذ 40 mins 16 May، 2022
أخبار موقع المنار

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