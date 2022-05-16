أعراض السرطان: “شعور” يظهر أول شيء في الصباح!

تزداد الأورام السرطانية مقاومة للعلاجات كلما بقيت لفترة أطول. لسوء الحظ، فإن الحديث عن اكتشاف السرطان مبكرا أسهل من فعله لأن الأعراض غالبا ما تكون غامضة.

ويجسد التعب الطبيعة غير المحددة لأعراض السرطان.

ويوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن “التعب يعني الشعور بالوهن الشديد والإرهاق ونقص الطاقة. ويمكن أن يكون أحد أعراض السرطان نفسه أو أحد الآثار الجانبية للعلاج”.

ويمكن أن يكون للإجهاد أسباب عديدة ومعظمها حميدة – مثل قضاء ساعات طويلة في العمل.

ومع ذلك، هناك بعض الدلائل الواضحة على أن إجهادك سرطاني.

ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن “صعوبة الاستيقاظ في الصباح” يمكن أن تشير إلى أنك تعاني من التعب المرتبط بالسرطان.

وتشمل العلامات الأخرى:

• نقص الطاقة – قد ترغب فقط في البقاء في السرير طوال اليوم.

• مشاكل النوم مثل عدم القدرة على النوم أو اضطراب النوم.

• الشعور بالقلق أو الحزن أو الاكتئاب.

• ألم في عضلاتك – قد تجد صعوبة في صعود السلالم أو المشي لمسافات قصيرة.

• ضيق التنفس بعد القيام بمهام صغيرة، مثل الاستحمام أو ترتيب سريرك.

• تجد صعوبة في التركيز، حتى مجرد مشاهدة التلفزيون أو التحدث إلى صديق جيد.

• صعوبة التفكير بوضوح أو اتخاذ القرارات بسهولة.

• فقدان الاهتمام بفعل الأشياء التي عادة ما تستمتع بها.

• المشاعر السلبية تجاه نفسك والآخرين.

الأعراض العامة للسرطان

كقاعدة عامة، من المهم أن تكون على دراية بأي أعراض جديدة أو مقلقة.

وتوضح NHS: “على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون سرطانا، إلا أنه من المهم التحدث إلى طبيب عام حتى يتمكن من التحقيق. اكتشاف السرطان مبكرا يعني أنه من الأسهل علاجه”.

ويُنصح بالتحدث إلى طبيب عام إذا لاحظت هذه التغييرات واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر:

• ألم في البطن.

• دم في برازك.

• الإسهال أو الإمساك بدون سبب واضح.

• الشعور بعدم إفراغ أمعائك بالكامل بعد الذهاب إلى المرحاض.

• ألم في معدتك أو الظهر.

• برازك رخو أو شاحب أو يبدو دهنيا.

• الانتفاخ.

المصدر: اكسبريس