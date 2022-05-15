مراسل المنار في كسروان: اقبال واعداد كبيرة من الناخبين منذ بداية الاقتراع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 10:48
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فتح صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية على كامل الأراضي اللبنانية
رئيس الجمهورية بعد الإدلاء بصوته في حارة حريك: المواطن لا يمكن أن يكون محايدا في قضية كبيرة وأساسية لاختيار نظام الحكم
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله: نبارك لأهلنا وللبنانيين جميعا بهذا اليوم يوم الفصل لبناء الدولة القوية والعادلة
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: تكلمنا كثيرا والمطلوب الآن من الجميع التصويت بشكل كثيف وقوي
السيد صفي الدين: أقول للمواطنين عبروا عن رأيكم بشكل حر وصادق وانتخبوا الصادقين لحماية بلدكم وتأمين مستقبله
وزير الداخلية بسام مولوي: أدعو اللبنانيين للإقبال على الاقتراع وانتخاب الأفضل لتأمين الأفضل للبلد
مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تتمكن من تحرير المواطن جوزف جرجي مفرج الذي اختطف قبل شهر في محلة طريق المطار
الخارجية السورية تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإصدار إدانة واضحة وصريحة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سيادة سوريا
إعلام العدو: ينعقد المجلس الوزاري الأمني الأحد لمتابعة التدريبات الحربية وممارسة أنشطة المستوى السياسي في أوقات الحرب
مستوطنون يقتحمون مستشفى رميام بمدينة حيفا حيث يتواجد الجريح داوود شقيق الأسير زكريا الزبيدي
سرايا القدس - كتيبة جنين وحزام النار: أي مساس بحياة داوود الزبيدي سيفتح نار جهنم في وجه الاحتلال
مصادر فلسطينية: جماعات "الهيكل المزعوم" تدعو المستوطنين للتوافد لاقتحام المسجد الأقصى المبارك عند الـ 7:00 صباحاً
مصادر فلسطينية: 3 إصابات بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية
سرايا القدس: ننفي بشكل قاطع صحة الخبر المتداول عن استشهاد أحد قادة سرايا القدس في القنيطرة السورية
وسائل إعلام يمنية: 103 خرقاً ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الماضية
الدفاع الروسية: استهدفنا خلال اليوم الماضي 28 نقطة حصينة أوكرانية ومستودعي أسلحة بصوارخ عالية الدقة
وسائل إعلام أمريكية: 8 قتلى على الأقل في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بافالو بولاية نيويورك
وسائل إعلام يمنية: 103 خرقاً ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الماضية
الدفاع الروسية: استهدفنا خلال اليوم الماضي 28 نقطة حصينة أوكرانية ومستودعي أسلحة بصوارخ عالية الدقة
وسائل إعلام أمريكية: 8 قتلى على الأقل في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بافالو بولاية نيويورك
الدفاع الروسية: استهدفنا خلال اليوم الماضي 28 نقطة حصينة أوكرانية ومستودعي أسلحة بصوارخ عالية الدقة
وسائل إعلام أمريكية: 8 قتلى على الأقل في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بافالو بولاية نيويورك
وكالة الصحافة الفرنسية عن الشركة الفنلندية المشغلة للكهرباء: روسيا أوقفت امدادات الكهرباء الى فنلندا
وكالة الصحافة الفرنسية عن الشركة الفنلندية المشغلة للكهرباء: روسيا أوقفت امدادات الكهرباء الى فنلندا
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: الإدانة ثابتة وجريمة سلطات الاحتلال واضحة في اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة
قوات الاحتلال تعتقل الفلسطيني محمود الديعي في مخيم جنين بعد اشتباكات عنيفة معه استمرت 4 ساعات
سرايا القدس: أوقعنا قوات الدفدوفان الصهيونية المقتحمة لمخيم جنين في كمين أدى إلى مصرع ضابط وإصابة عدد آخر
سرايا القدس: نجدد التزامنا بالدفاع عن أرضنا ومقدساتنا والوقوف سداً منيعاً في وجه القوات المعادية مهما كلفنا ذلك من ثمن
حركة حماس: اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في جنين لن توهن عزم الشعب الفلسطيني ومقاومته
وكالة سانا: سقوط 5 شهداء وجرح 7 بينهم أطفال ومدنيين في عدوان اسرائيلي استهدف منطقة مصياف
القوة البحرية بالجيش الايراني تحبط عملية اختطاف سفينة تجارية ايرانية في خليج عدن من قبل قراصنة مجهولين
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: مفاوضات فيينا أعيد فتحها وهناك أفق للتوصل إلى اتفاق نهائي
البنتاغون: اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي ونظيره الروسي لم يعالج أي مشكلة خطيرة ولم يؤد إلى تغييرات بسلوك الروس
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مراسل المنار في كسروان: اقبال واعداد كبيرة من الناخبين منذ بداية الاقتراع
منذ 12 mins
15 May، 2022
الانتخابات النيابية
انتخابات 2022
كسروان
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