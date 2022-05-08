الامام الخامنئي للرئيس الاسد: العلاقة بين إيران وسوريا مصيرية ومعنوياتكم العالية من أهم أسباب انتصار سوريا خلال الحرب الدولية عليها

زار الرئيس السوري بشار الأسد، طهران صباح اليوم الاحد والتقى الامام السيد علي الخامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال موقع نور نيوز ، “استقبل الامام السيد علي الخامنئي الرئيس السوري اليوم خلال زيارته لطهران كما اجرى الرئيس الاسد لقاء مع الرئيس ابراهيم رئيسي قبل ان يغادر طهران.

وبحث الرئيس الاسد خلال زيارته لطهران مع الرئيس الايراني ملفات هامة.

يذكر ان هذه هي الزيارة الثانية للرئيس الأسد الى طهران منذ عام 2011 ودخول سوريا في حرب مع المجموعات الإرهابية.

وجاءت زيارة الرئيس الأسد الأولى لإيران في 18 كانون الاول/ دیسمبر 2018، بعد نجاح سوريا وحلفائها في التصدي للإرهابيين التكفيريين وإعادة الاستقرار في هذا البلد.

وأكد السيد الخامنئي خلال لقائه الرئيس الأسد أن احترام سوريا ومكانتها الآن أعلى بكثير من السابق فهي باتت أكثر قوة، لافتاً الى ان مقاومة الشعب السوري والنظام السوري في الحرب الدولية على سوريا أساس لزيادة عزتها ومكانتها، قائلاً ان معنوياتكم العالية هي من أهم أسباب انتصار مقاومة سوريا خلال الحرب الدولية عليها، داعياً الى وجوب تعزيز العلاقات بين سوريا وإيران أكثر من السابق.

واشار الإمام الخامنئي في حديثة للرئيس الأسد ان بعض قادة الدول المجاورة لنا ولكم يلتقون مع قادة الكيان الصهيوني ويشربون القهوة سويًا، في حين ان شعوب تلك الأنظمة المطبعة نفسها يملؤن الشوارع بالحشود في يوم القدس وهذا يعكس حقيقة المنطقة.

واضاف السيد الخامنئي ان العلاقة بين إيران و سوريا مصيرية ولا يجب أن ندعها تضعف بل يجب تعزيزها قدر الإمكان، لافتاً الى ان لدى الرئيس الإيراني شخصياً والحكومة إرادة عميقة وجدية بزيادة التعاون مع سوريا.

بدوره اعتبر الرئيس الاسد خلال لقائه الامام الخامنئي انه يمكن ترميم ما دمرته الحرب ولكن إذا دمرت الأسس والمبادئ فلا يمكن ترميمها، لافتاً الى ان البعض يعتقد إنّ دعم إيران لجبهة المقاومة هو دعم بالسلاح فقط ولكن الأهم من المساعدات هو بث روح المقاومة.

ورأى الرئيس الاسد ان ما يمنع الكيان الصهيوني من السيطرة على المنطقة هو العلاقات الاستراتيجية الإيرانية السورية.

المصدر: وكالة فارس+ موقع نور نيوز + وكالات ايرانية