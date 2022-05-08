وزير الداخلية تفقد غرفة العمليات في الخارجية: المؤشرات جيدة جداً ولم نر أي مقاطعة للانتخابات والإقبال كثيف ونسب الاقتراع مرتفعة

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي بعد تفقده غرفة العمليات لمتابعة اقتراع اللبنانيين في الخارج في وزارة الخارجية، أن “ما يحصل اليوم هو مهرجان لبناني في الخارج، ونحن وفينا بما وعدنا به وحضرنا للانتخابات بطريقة جيدة وافضل من الظروف التي نعيشها”، مضيفاً ان “المؤشرات جيدة جداً ولم نر أي مقاطعة للانتخابات والإقبال كثيف ونسب الاقتراع مرتفعة، اللوائح مرقمة ولا نسخات اخرى من الممكن ان يتسلمها أحد ورئيس القلم يسلم في نهاية اليوم النسخ بالأرقام”.

وردا على سؤال، حول ما حصل في المانيا، اوضح مولوي ان “ما حصل سيوضع في محضر الاقتراع وسنعالجه والاوراق لا تعتبر ملغاة، وتواصلت مع السفير اديب في برلين، وتأكدت ان اللوائح موجودة لديه ولا سيما لبيروت الثانية، وما من علامة فارقة بل شعيرات من نسيج الورقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية