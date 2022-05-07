ايران.. إنتاج أصباغ نباتية غذائية بدون مواد ضارة

نجحت شركة إيرانية معرفية في الحد من مخاطر استخدام تلوين الطعام الكيميائي عن طريق إنتاج أصباغ غذائية نباتية.

لا يؤثر الاستخدام المناسب والمسموح به للألوان الغذائية الكيميائية المعتمدة سلبًا على صحة الاشخاص، ولكن الإفراط في استخدام الأطعمة الملونة في وقت واحد أو الاستهلاك المستمر لفترة طويلة يمكن أن يكون خطيرًا على المستهلك.

من هذا المنطلق اقدمت شركة “خلاق بجوهان طب” الايراني المعرفية في إنتاج أصباغ نباتية صالحة للأكل، وهي بديل مناسب للأصباغ الكيماوية المستوردة.

وقامت هه الشركة بتنقية البنجر المخبوز لإنتاج صبغة حمراء صالحة للأكل وتستخدمه كمسحوق.

واستخدمت السبانخ أيضًا في إنتاج صبغة نباتية خضراء، وتتم صياغة هذه الصبغة وفصلها كمحلول في الماء.

وتشمل المنتجات الأخرى لهذه الشركة مسحوق الزعفران التناظري، والذي يستخدم كبديل للزعفران.

بالإضافة إلى إنتاج الأصباغ الغذائية العشبية من قبل هذه الشركة الايرانية المعرفية، هناك منتجات أخرى مثل مسحوق البلوط وقهوة البلوط وشاي البلوط، والتي تم استخدامها لعلاج نزلات البرد و فيروس كورونا وكان لها نتائج مقبولة.

المصدر: فارس