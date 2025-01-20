مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاثنين 20-1-2025

وجاءَ اليومُ التالي الذي طالما خشيَهُ بنيامين نتنياهو.. توقفت الحرب، ووقفَ الصهاينةُ عندَ المشهدِ الكافي لكتابةِ اصعبِ اسطرِ الهزيمةِ لهم.. فحماس بكاملِ هيبتِها منذُ الساعاتِ الاولى لوقفِ اطلاقِ النار، تثجري عمليةَ تبادلٍ للاسرى كقوةٍ كاملةِ المواصفات، والشعبُ الفلسطينيُ عائدٌ رغمَ الدمارِ والركامِ يرفعُ معَ قبضاتِه اشلاءَ شهدائِه من بينِ الانقاض، وهو ما قرأَهُ الاعلامُ العبريُ وخبراؤه ومحللوهُ هزيمةً معنويةً بعدَ خمسةَ عشرَ شهراً من ادعاءاتِ الجيشِ والحكومةِ بالقضاءِ على قدرةِ المقاومةِ الفلسطينية..

لقد اطفأَ الفلسطينيون نارَ حربِ الغائِهم بدماءِ ابنائِهم ومَن شاركَهم الاسناد، واَسندوا للتاريخِ مُهمةَ كتابةِ ملحمةٍ لن تَقدِرَ عليها كلُّ احلافِ الاعداء..

امّا شريكُ الدمِ والبندقيةِ والتضحيةِ والجهاد، حزبُ اللهِ ومقاومتُه الاسلامية، فقد عبَّروا عن فخرِهم واعتزازِهم بهذا الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ ومقاومتِه، والذي كانَ لبنانُ شريكاً في تحقيقِه من خلالِ صمودِ وتضحياتِ المقاومةِ وشعبِها، التي قدّمت في سبيلِ ذلكَ أغلى ما تملك – سيدَ شهداءِ الأمةِ السيد حسن نصرالله، ومعه السيد هاشم صفي الدين، وعددٌ كبيرٌ من القادةِ والمجاهدين، ومن أهلِها الاوفياءِ المخلصين، الذين حملوا رايةَ الدفاعِ عن ‏فلسطينَ بكلِّ قوةٍ وإيمان..

وبهذا الايمانِ سيبقى دعمُ فلسطينَ وقضيتِها كما أكدض حزبُ الله في بيانِ التهنئة.. وكذلك هو الشعبُ اليمنيُ الذي عبّرَ باسمِه قائدُ انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن كلِّ اعتزازٍ بانتصارِ غزةَ واهلِها، معَ تأكيدِ البقاءِ على الوقوفِ الى جانبِ الحقِّ الفلسطينيِّ مهما غلتِ التضحيات..

في الجانبِ اللبناني حيثُ الايامُ المعدوداتُ لانتهاءِ فترةِ الستينَ يوماً ضمنَ اتفاقِ وقفِ اطلاقِ النار، عززَ الجيشُ اللبنانيُ حضورَه في عيناتا وبنت جبيل، ووصلَ الى مداخلِ مارون ويارون وعيترون اشارةً الى بدءِ انسحابِ العدوِ الصهيوني منها، ومن المفترضِ ان يُستكملَ من قرى اخرى حتى اتمامِ الانسحابِ من كاملِ الاراضي اللبنانيةِ كما يقولُ الاتفاق ..

اما في السياسةِ فالقولُ على حالِه، وكذلك الانفتاحُ والجديةُ في المشاوراتِ حولَ التشكيلةِ الحكومية، معَ تاكيدِ الرئيسِ جوزاف عون على وجوبِ الاسراعِ في تشكيلِها، وعلينا ان نكونَ يداً واحدةً لاعادةِ بناءِ البلد، وهي ليست بصعبةٍ اذا ما صفَت النوايا – كما قال..

المصدر: قناة المنار