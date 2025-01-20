كاميرا المنار عاينت محيط المنزل الذي استشهد فيه السنوار

عاينت كاميرا قناة المنار محيط المنزل الذي استشهد فيه القيادي في حركة حماس الشهيد يحي السنوار في حي تل السلطان في غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
المصدر: قناة المنار
عاينت كاميرا قناة المنار محيط المنزل الذي استشهد فيه القيادي في حركة حماس الشهيد يحي السنوار في حي تل السلطان في غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
المصدر: قناة المنار
قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان إن “اختيار القائد المقاوم يحيى السنوار رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية حماس لهو اختيار موفق إن شاء الله، لأن اللحظة لحظة قتال وجودي وخيارات مصيرية”. واضاف المفتي قبلان في حديث له الاربعاء ان “طبيعة البوصلة تضعنا بقلب أخطر المراحل والأخ السنوار رمز ...