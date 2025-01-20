كاميرا المنار عاينت محيط المنزل الذي استشهد فيه السنوار

المفتي قبلان: اختيار السنوار أصاب صميم حكومة نتنياهو

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان إن “اختيار القائد المقاوم يحيى السنوار رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية حماس لهو اختيار موفق إن شاء الله، لأن اللحظة لحظة قتال وجودي وخيارات مصيرية”. واضاف المفتي قبلان في حديث له الاربعاء ان “طبيعة البوصلة تضعنا بقلب أخطر المراحل والأخ السنوار رمز ...