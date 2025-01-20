كاميرا المنار عاينت محيط المنزل الذي استشهد فيه السنوار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2025 - 22:18

كاميرا المنار عاينت محيط المنزل الذي استشهد فيه السنوار

منذ 5 mins 20 January، 2025
يحيى السنوار
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

عاينت كاميرا قناة المنار محيط المنزل الذي استشهد فيه القيادي في حركة حماس الشهيد يحي السنوار في حي تل السلطان في غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان

المفتي قبلان: اختيار السنوار أصاب صميم حكومة نتنياهو

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان إن “اختيار القائد المقاوم يحيى السنوار رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية حماس لهو اختيار موفق إن شاء الله، لأن اللحظة لحظة قتال وجودي وخيارات مصيرية”. واضاف المفتي قبلان في حديث له الاربعاء ان “طبيعة البوصلة تضعنا بقلب أخطر المراحل والأخ السنوار رمز ...