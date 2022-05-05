قائد الجيش استقبل وفدا من أهالي ضحايا المركب الذي غرق قبالة طرابلس: الفاجعة أصابت الجميع

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الخميس وفدا من أهالي ضحايا المركب الذي غرق قبالة طرابلس بينهم عدد من الناجين، في حضور مدير المخابرات ورئيس فرع مخابرات الشمال وقائد القوات البحرية.

وأكد عون أن “هذه الفاجعة أصابت الجميع، والضحايا هم أبناء الوطن أي أبناء المؤسسة العسكرية”، وشدد على أن “التحقيق سلك مساره القانوني منذ اللحظة الأولى للحادثة الأليمة، وسيستكمل بكل شفافية وحياد”.

ودعا عون “أهالي الضحايا إلى عدم السماح باستغلال هذه القضية” وأكد أن “الجيش مستمر بأعمال البحث، وأن القيادة تواصلت مع الدول الصديقة التي تمتلك القدرات الخاصة بانتشال المركب وأرسلت لها كل المعلومات والمستندات اللازمة، وقد أبدت اهتمامها بهذه القضية الإنسانية، على أمل أن تتجاوب سريعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام