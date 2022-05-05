الرئيس البرازيلي الأسبق: سلوك زيلينسكي غريب لأنه يبدو كما لو أنه في مسرحية

قال الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن سلوك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي “غريب” لأنه “يبدو كما لو أنه في مسرحية”.

وقال المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية في البرازيل المقرر إجراؤها في أكتوبر خلال مقابلة مع مجلة “تايم” الأمريكية نشرت الأربعاء: “أرى الرئيس الأوكراني يتحدث في التلفزيون ويقف له احتراما كل البرلمانيين في دول عدة”.

وأضاف:”يُطل عبر التلفزيون صباحا وظهرا ومساء.. يتحدث إلى البرلمانات الإنجليزي والألماني والفرنسي والإيطالي، كما لو أنه يخوض حملة سياسية”.

وصرح بأن على الرئيس الأوكراني “أن يكون إلى طاولة المفاوضات”، كما اتهم القوى الغربية بـ”التحريض على الكراهية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وشدد على أن زيلينسكي أراد الحرب فإذا لم يكن يريد الحرب، لكان قد تفاوض أكثر من ذلك بقليل.

واعتبر الرئيس البرازيلي الأسبق أن فلاديمير زيلينسكي مسؤول عن النزاع في بلاده لأن في الحرب ليس هناك متهم واحد فقط.

ولولا دا سيلفا (76 عاما) الذي ترأس البرازيل لولايتين من 2003 إلى 2010، أشار أيضا بإصبع الاتهام إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وقال “لا أظن أنه اتخذ القرار الصحيح بشأن النزاع في أوكرانيا”.

وأضاف: “للولايات المتحدة نفوذ سياسي كبير.. كان بوسع بايدن أن يتجنب الحرب لا أن يحرض عليها.. كان بإمكانه التحدث أكثر والانخراط أكثر.. كان بإمكان الرئيس الأمريكي أن يستقل طائرة إلى موسكو للتحدث مع بوتين.. هذه هي المواقف المتوقعة من قائد”.

كما وجه الرئيس الأسبق انتقادات للأمم المتحدة حيث قال: “نحتاج لإنشاء إدارة عالمية جديدة والأمم المتحدة اليوم لم تعد تمثل أي شيء، لا تأخذ الحكومات الأمم المتحدة على محمل الجد اليوم، لأن كل واحدة تتخذ قراراتها دون احترامها”.

وأفاد “نحن السياسيون نحصد ما نزرعه، إذا زرعتُ الأخوة والتضامن والوئام فسأحصد الأشياء الجيدة.. إذا زرعت الفتنة، سأحصد الخلافات”.

وأوضح الرئيس السابق أن الذنب يقع أيضا على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث قال: “ما هو سبب التدخل العسكر الروسي في أوكرانيا؟ حلف الناتو؟.. كان ينبغي للولايات المتحدة والاتحاد أن يقولا: “أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو.. هذا من شأنه أن يحل المشكلة”.

وأشار لولا دا سيلفا قائلا: “هذه هي الحجة التي طرحوها.. إذا كان لديهم سر واحد، فنحن لا نعرف.. القضية الأخرى كانت انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.. كان بإمكان الأوروبيين أن يقولوا لا، الآن ليس الوقت المناسب لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، سننتظر.. لم يكن عليهم تشجيع المواجهة”.

المصدر: وكالات