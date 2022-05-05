أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 05-05-2022

البناء

• قال مرجع سابق في الإشراف على الانتخابات إنه في ظل ظروف يصعب فيها الوصول الى الودائع سيكون سهلا على هيئة الإشراف على الانتخابات إثبات التمويل الخارجي بمطالبة المرشحين إظهار كيفية تأمين أموال حملاتهم الانتخابيّة وإحالتها للمجلس الدستوريّ في حالة الطعون

• تتابع مصادر أوروبيّة عسكريّة وجهة الأسلحة الغربيّة الحساسة، خصوصا صواريخ ستينغر وجافلون التي وصلت الى أوكرانيا بالآلاف مع الإعلان عن نفاد كمياتها في ظل تقارير تتحدث عن تحول أوكرانيا الى سوق مفتوح للسلاح للحركات «المتطرّفة» من أوروبا وأفريقيا وآسيا

النهار

• استرعت الانتباه زيارة شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز لكلّ من نائب مستقيل في الشوف ومرشّح عن المقعد الدرزي، وآخر بارز في عاليه، في ظل مشاركة حاشدة من المشايخ.

• روج اعلامي بارز لخبر اعتزال قريب لاحد السياسيين البارزين من دون الافصاح عن الاسم قبل الاسبوع المقبل.

• بدت احدى اللوائح البيروتية مربكة في مسيرتها رغم اطلالة لراعيها واخرى لرئيسها اذ تشهد برودة في اوساطها في ظل جو شعبي غير مؤات لها وضعف في الامكانات وشح في الصرف وارباك في التعامل.

• كان لافتاً الحشد الشعبي في المهرجان الاشتراكي في مدينة عاليه في ظلّ مشاركة كثيفة، الى دلالة الحضور السياسي الواسع للقوات اللبنانية.

اللواء

• وصلت تقارير عدّة تُشير إلىأن أجهزة معادية تتابع بدقة وبالتفصيل حركة الاعتراض في التحضيرات للانتخابات الحالية!

• يواجه حزبان مسيحيَّان صعوبات في الدوائر التي لهما فيها مرشحون، لجهة الحاصل، قياساً لانتخابات 2018.

• فتح مرشحون في محافظات الأطراف علاقات مباشرة، مفتوحة على خدمات تصيب المواطنين

الجمهورية

• لام رئيس حزب مساعديه لعدم تنبيههم الى خلفية أحد المرشحين الذي انضم إلى لائحة الحزب وهو آت من عالم الملاهي الليلية.

• تساءلت جهات سياسية عن جدوى قانون الانتخاب الفعلي بعدما أصبحت الحروف مكشوفة بين أعضاء اللائحة الواحدة.

• لاحظ متابعون للحركة الإعلانية المواكبة للإنتخابات أن مرشحا كسروانيا رفع لوحة إعلانية حملت عبارة المرشح المستقل وعلى مسافة 400 متر رفع لوحة كتب عليها انه مرشح حزب معين.

المصدر: صحف