نقل الأسير المضرب خليل عواودة لمستشفى لخطورة وضعه الصحي

قررت محكمة الاحتلال اليوم الثلاثاء نقل الأسير المضرب عن الطعام لليوم ٦٢ على التوالي خليل عواودة إلى مستشفى “ٱساف هروفيه” فورًا نظراً لخطورة وضعه الصحي.

وأفادت مؤسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، بأن ما تسمى المحكمة العليا الصهيونية تقرر نقل الأسير المضرب عن الطعام لليوم ٦٢ على التوالي خليل عواودة إلى مستشفى “ٱساف هروفيه” فوراً؛ نظراً لخطورة وضعه الصحي.

ويواصل الأسير، خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة المحتلة، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 62 على التوالي؛ رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال “الإسرائيلي.

وكانت قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تصريح سابق: “إن سلطات الاحتلال، نقلت الأسير عواودة من عيادة “سجن الرملة” إلى إحدى المستشفيات، بعد تدهور صحي خطير طرأ عليه.”

ويعاني الأسير عواودة من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم، فيما ترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

ويُشار إلى أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.

المصدر: فلسطين اليوم