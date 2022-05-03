الشيخ علي طه في خطبة العيد بالهرمل: رغم كل المؤامرات المقاومة لن تتراجع

صدحت مجددا تكبيرات عيد الفطر السعيد في ارجاء مسجد الإمام علي (عليه السلام) في الهرمل هذا الصباح بعد غياب لعامين فرضته إجراءات وباء كورونا ، إيذانا وأقيمت صلاة العيد بإمامة مفتي الهرمل الشيخ علي طه، بحضور حشد من المؤمنين.

الشيخ طه قال في خطبته بأن المقاومة رغم كل ما تواجهه من مؤمرات وخطط صهيونية واستكبارية بمختلف الوسائل والسبل ووصمها بالإرهاب فإنها لن تتراجع ولن يفت ذلك من عضدها ، منتقدا معايير الظلم والاستضعاف التي تطبقها أميركا والإستكبار في العالم.

وانتقد الشيخ طه على مقربة من الانتخابات النيابية اولئك الذين يطرحون شعارات نزع سلاح المقاومة والتي تشكل خدمة لا توصف للعدو الصهيوني ، الذي لا يخشى من تصربحاتهم النارية وحفلاتهم الصاخبة وحملاتهم الاعلامية بشكل يومي، واضاف “اذا كان بديل البعض مفاوضات وتطبيع ومجلس امن وأمم متحدة فذلك لم يحرر الأرض والبشر من الاحتلال انما تحررت ضربات وسواعد المقاومة الأبية”.

إلى ذلك جابت سيارات جمعية الإمداد الخيرية احياء الهرمل وأقامت الحواجز على الطرقات لجمع زكاة الفطرة لمن يستحقها.

اما الأطفال الذين لا تعنيهم الأزمات التي يمر بها البلد فقد احتفلوا بالعيد على طريفتهم ، فارتدوا أجمل ثيابهم وجابوا الشوارع وارتادوا الحدائق العامة ونوادي الألعاب والمطاعم وسط أجواء من الفرح والسرور.

المصدر: مراسل الموقع