“المجلس الشيعي” نعى السيد محمد حسن ترحيني

نعى “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الثلاثاء الى “المسلمين بعامة واللبنانيين بخاصة، “فقيد العلم والعلماء سماحة العلامة المحقق السيد محمد حسن ترحيني، عن عمر شريف قضى معظمه في خدمة الدين وحفظ عقيدته وتبليغ أحكامه، فكان مثال العالم الرسالي المجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله و نشر الدعوة وهداية الناس إلى الرشاد والصلاح وخدمة شعبه ووطنه وقضايا أمته”.

وقال المجلس “خسرت الحوزة الدينية برحيله عالما جليلا وأستاذا باحثا، تخرج على يديه العديد من العلماء من ذوي الفضل والتقوى، ومحققا فذا أغنى المكتبة الإسلامية بأبحاثه ومؤلفاته في الفقه والعقيدة”، تابع “يوارى الجثمان الطاهر في بلدته عبا، الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء”.

واضاف المجلس “نسأل الله تعالى الرحمة والغفران للفقيد الجليل، وان يحشره مع الأنبياء والأولياء والصديقين، وأن يلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام