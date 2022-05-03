وزير الدفاع يعلن مقتل 61 عنصراً من العمال الكردستاني خلال العملية في شمال العراق

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، مقتل 61 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني، خلال عملية “المخلب-القفل” شمالي العراق منذ منتصف الشهر الماضي. جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قادة الوحدات العاملة داخل البلاد وعلى الخط الحدودي وتلك المشاركة في العمليات شمالي سوريا والعراق.

وأضاف في كلمته بغرفة العمليات المشتركة التابعة لقيادة القوات البرية، في ولاية شانلي أورفة (جنوب شرق) أن عملية “المخلب- القفل” تشكل ضربة كبيرة للتنظيم من شأنها القضاء عليهم في منطقة العملية. وأكد أن العملية متواصلة بنجاح وتم خلالها تحييد 61 عنصراً وتدمير 82 مغارة ووكرا يستخدمها التنظيم.

كما أشار إلى تدمير 413 عبوة ناسفة، واستمرار أعمال التمشيط في المنطقة، مؤكد أن خسائر التنظيم ستزداد خلال الأيام المقبلة. وشدد أكار على أن الهدف الوحيد لعمليات تركيا في شمالي العراق هو حزب العمال، منوها أن أنقرة تحترم سيادة واستقلال العراق الشقيق ووحدة أراضيه.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية “المخلب ـ القفل​​​​​​” ضد حزب العمال في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق. من ناحية أخرى، أكد أكار عدم وجود أي فرق بين تنظيم حزب العمال و امتداده في سوريا “ي ب ك”. ولفت إلى أن تركيا تتابع التطورات شمالي سوريا عن كثب وشدد أنها لم ولن تسمح بإقامة ممر إرهابي في المنطقة.

كما تطرق أكار إلى انتهاكات مقاتلات يونانية الأجواء التركية في الفترة الأخيرة، وأكد أن تركيا ستواصل الرد على أي خطوة ضدها. وأوضح أن سلاح الجو التركي يرد بالمثل على أي انتهاكات من الجانب اليوناني، وأن القوات البحرية بدورها في حالة تيقظ وتقوم بما يلزم لحماية مناطق الصلاحية البحرية التابعة لتركيا.

المصدر: وكالة الاناضول