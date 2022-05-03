السيد رئيسي: على الدول الاسلامية أن تضع حدّا للعدوان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني

دعا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، الدول الإسلامية جميعا لكي تبذل الجهود وتجند طاقاتها الدولية من أجل وقف الهجمات الصهيونية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، هنأ السيد رئيسي نظيره التركي و”شعب تركيا الصديقة والجارة” بحلول عيد الفظر السعيد، سائلًا الباري تعالى أن ينزل بركاته على الامة الاسلامية جمعاء ببركة هذا العيد.

وأضاف السيد رئيسي، أن “سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على الارتقاء بشكل ملفت لعلاقاتها الشاملة مع الدول الاقليمية ولاسيما تركيا”.

وتابع الرئيس الإيراني قوله “لا يمكن السكوت عن التطورات الاخيرة في فلسطين اطلاقا، وبما يلزم على البلدان الاسلامية أن تكرس جل طاقاتها الدولية لوقف العدوان اللاانساني بحق الشعب الفلسطيني”.

من جانبه، قدم أردوغان التهاني لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الى السيد رئيسي والشعب الايراني، متمنيًا أن ينعم العالم الاسلامي ببركة هذا العيد بالسلامة والرقي والسعادة.

المصدر: موقع المنار