باسيل تقدم بشكوى ضد حزبي القوات والكتائب لتجاوزهما الفاضح لسقوف الإنفاق الانتخابي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 1 2022 - 20:10

باسيل تقدم بشكوى ضد حزبي القوات والكتائب لتجاوزهما الفاضح لسقوف الإنفاق الانتخابي

منذ 1 ساعة 1 May، 2022
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
لبنان

تقدم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بشكوى أمام هيئة الإشراف على الانتخابات في حق حزبي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، “لتجاوزهما سقوف الإنفاق الإنتخابي الى حد بعيد وبشكل فاضح”. وطلب إحالة المخالفين الى النيابة العامة المختصة “لانطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفاتهم الثابت ارتكابها”.

ولفت باسيل في الشكوى الى “تكاثر الاعلانات الخاصة بحزبي الكتائب والقوات، لدرجة فضح ظاهرها الكلفة الحقيقية”، وأكد تجاوزها سقف الانفاق المسموح به، مشيرا الى أنه “لا يعقل أن يبقى هذا الكم من الاعلانات دون سقف الانفاق بمعزل عن صحة البيانات الحسابية التي يتم التقدم بها، ومع التأكيد على التفاوت الكبير لمصلحة القوات على الكتائب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة