الرئيس بري للبنانيين بالخارج: ليكن اقتراعكم للبنان الدولة المدنية ولاستقلالية القضاء وللثوابت الوطنية وليس للوعود الانتخابية

أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، في رسالة الى اللبنانيين المقيمين في الخارج، عشية الادلاء بأصواتهم في 6 و8 أيار، إلى “أننا نتوجه إليكم عشية الإدلاء بأصواتكم، وكلنا ثقة بأنكم في هذا الإستحقاق وكما كنتم على الدوام سوف تستحضرون المناعة الوطنية في مواجهة خطاب التحريض والتشويه، الذي استهدف المشروع الذي منحتموه الثقة على مدى السنوات والدورات الإنتخابية السابقة”.

وتوجّه إليهم قائلًا “ليكن اقتراعكم في السادس والثامن من أيار للثوابت الوطنية، وليس للوعود الإنتخابية، ليكن اقتراعكم للوحدة، وليس للشرذمة”، وأردف “ليكن اقتراعكم للبنان العربي الهوية والإنتماء، لبنان الملتزم بأفضل العلاقات مع أشقائه العرب كل العرب من المحيط الى الخليج، ومع أصدقائه في كل العالم. ليكن إقتراعكم لمن يؤمن بالحوار سبيلاً لمقاربة كافة القضايا الخلافية تحت سقف الدستور وحماية السلم الأهلي”.

وشدد الرئيس بري على أنه “ليكن اقتراعكم لإستقلالية القضاء وإصلاحه وجعله سلطة فوق الكيدية وبمنأى عن التدخلات السياسية، سلطة قادرة على إحقاق الحق وإرساء قواعد العدل وفقاً لمنطق الدستور والقانون”، وأضاف: “ليكن اقتراعكم لحوار صريح وشفاف تحت قبة البرلمان لإقرار خطة للتعافي الإقتصادي تكرس حقوق المودعين كل المودعين كاملة، كحق مقدس غير خاضع للتفريط به تحت أي عنوان من العناوين”.

وخاطب اللبنانيين المقيمين في الخارج بالقول: “ليكن إقتراعكم للبنان الدولة المدنية وإقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي على أساس النسبية وفقاً للدوائر الموسعة ومجلس للشيوخ تمثل فيه كل الطوائف بعدالة، وتخفيض سن الإقتراع حتى 18 سنة وإقرار الكوتا النسائية. ليكن اقتراعكم في السادس والثامن من أيار لإنشاء وزارتي مغتربين وتخطيط، ليكن إقتراعكم لصون عناوين قوة لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة من أجل كبح عدوانية إسرائيل وإستثمار كافة ثروات لبنان في البحر دون أي إنتقاص أو تفريط بالحقوق السيادية ورفض أي من أشكال التطبيع”، واستطرد “ليكن إقتراعكم رفضاً للتوطين ودعماً لإعادة النازحين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام