السيد نصر الله: هذا العام تطورت مسارات من جهة المقاومين يخشاها العدو ويعمل على انهائها، ونحن يجب ان نعمل على تثبيتها وتقويتها وتطويرها :المسار الاول مسار العمليات الجهادية في الضفة وال48 بالاخص العمليات المنفردة التي احدثت هزة عنيفة في الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: هذا العام تطورت مسارات من جهة المقاومين يخشاها العدو ويعمل على انهائها، ونحن يجب ان نعمل على تثبيتها وتقويتها وتطويرها :المسار الاول مسار العمليات الجهادية في الضفة وال48 بالاخص العمليات المنفردة التي احدثت هزة عنيفة في الكيان