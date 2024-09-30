الشهيد القائد الجهادي الكبير الحاج علي عبد المنعم كركي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 08:26

الشهيد القائد الجهادي الكبير الحاج علي عبد المنعم كركي

منذ 40 mins 30 September، 2024
علي عبد المنعم كركي
شهداء على طريق القدس

علي عبد المنعم كركي 1

المصدر: موقع المنار

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