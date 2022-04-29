المتحدث باسم الخارجية الصينية: العلاقة بين بكين وموسكو “نموذج جديد” للعالم

قالت وكالة “بلومبيرغ” في مقال نشرته اليوم إن:” الصين كثفت دعمها الخطابي لروسيا متحدية الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تريد من بكين إدانة موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا”.

ونقلت الوكالة تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الذي قال “إن أحد أهم النتائج المستفادة من نجاح العلاقات الصينية الروسية هو أن الجانبين يتفقان على نموذج التحالف العسكري والسياسي في حقبة الحرب الباردة”.

وأضاف أن”بكين وموسكو يلتزمان بتطوير تحالف جديد.. تطوير نموذج للعلاقات الدولية”.

وصرح تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي دوري الجمعة في بكين بأن هذا النموذج يتضمن عدم التسبب في مواجهات أو استهداف دول أخرى.

وأوضح الدبلوماسي الصيني أن هذا النهج مختلف عن “عقلية الحرب الباردة” التي جسدتها دول معينة، في إشارة إلى النقد المعياري الذي تستخدمه بكين للتعاون الأمريكي مع تكتلات مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تقول بكين إن توسعه هو ما أدى للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

المصدر: بلومبيرغ