زحمة سير على طريق نفق المطار باتجاه خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2022 - 16:26
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الإمام الخامنئي: ما دام الكيان الصهيوني الغاصب يسيطر على القدس فإن كل أيام السنة يجب أن تعتبر يوم القدس العالمي
الإمام الخامنئي: الفلسطينيون يطالبون بمواجهة عسكرية مع الكيان الغاصب وهذا يدل على جهوزيتهم للمعركة
الإمام الخامنئي: قوة المقاومة هي وحدها القادرة على حل قضايا العالم الاسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية
الإمام الخامنئي: فلسطين بأكملها تبدلت إلى مسار المقاومة والشباب الذين يقومون بعمليات تضحية أصبحوا درعاً دفاعياً عن القدس
عدد من العواصم العربية والاسلامية تحيي فعاليات يوم القدس العالمي بمسيرات شعبية حاشدة
مواجهات عنيفة فجر اليوم بين قوات الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين المرابطين في باحات المسجد الاقصى
الهلال الاحمر الفلسطيني: 42 اصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في باحات المسجد الاقصى
دائرة الاوقاف الفلسطينية: نحو 160 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى
عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: الاحتلال الاسرائيلي يريد حسم المعركة من خلال تهويد القدس ونحن له بالمرصاد
مسيرات شعبية حاشدة في طهران ومدن ايرانية أخرى بمناسبة يوم القدس العالمي
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني كتربية الأفعى في الكُم
قائد الحرس الثوري في إيران اللواء حسين سلامي: الامام السيد علي الخامنئي يحمل راية الدفاع عن فلسطين ومقارعة الاستكبار
اللواء سلامي: في القريب العاجل سنشهد ازاحة الكيان الصهيوني من الخريطة العالمية
اللواء سلامي: أقول للفلسطينيين واصلوا جهادكم فالنصر الالهي حليفكم وكيان الاحتلال يسير إلى الزوال
بيان مسيرات يوم القدس في ايران: يوم القدس هو رمز وحدة وتلاحم الأمة الاسلامية مقابل مؤامرات نظام الهيمنة والاستكبار
قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني يكشف عن عملية لطائرتين مسيرتين فوق كيان العدو قبل أشهر
العميد قاآني: المسيرتان اللتان نفذتا المهمة أدتا لاستنفار عسكري صهيوني واسع والعدو برر ذلك عبر اعلانه مناورات مفاجئة
مسيرات كبرى في اليمن بمناسبة يوم القدس العالمي في 14 محافظة موزعة على 60 ساحة
المجلس الأعلى الاسلامي العراقي: الاحتفال بيوم القدس هذا العام له دلالات خاصة في ظل القمع غير المسبوق بحق الفلسطينيين
جمعية الوفاق البحرينية: العالم اليوم أصبح أكثر إيماناً واعتقاداً بقضية فلسطين والأقصى والقدس
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
البيت الأبيض: نرحب بدعوة زيلنسكي لحضور قمة العشرين في إندونيسيا لكننا نعتقد أن روسيا يجب ألا تشارك
الكرملين: الرئيس بوتين أكد أنه لا بد من استسلام العسكريين في أزوفستال والسماح للمدنيين بالمغادرة
ألمانيا: التضخم يبلغ مستوى قياسيا في نيسان بمعدل 7.4% مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
مكتب وزير الداخلية اللبناني: بات بإمكان الناخبين الإطلاع على مكان واسم مركز الاقتراع الخاص بهم
المرشح عن دائرة البقاع الثالثة رفعت المصري يعلن انسحابه من لائحة بناء الدولة المدعومة من حزب القوات
وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله بمناسبة عيد العمال: تحية لعمال لبنان وعمال الشعوب المستضعفة
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن: روسيا لا تشكل حاليا عقبة أمام العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران
الكرملين: إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا تهديد لأمن أوروبا
ألمانيا: التضخم يبلغ مستوى قياسيا في نيسان بمعدل 7.4% مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا
بولندا: حوالي 4.3 آلاف مهاجر حاولوا الدخول عبر الحدود من بيلاروس هذا العام
تايوان تشهد أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة مع تسجيل أكثر من 11000 إصابة خلال ال24 ساعة الأخيرة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
زحمة سير على طريق نفق المطار باتجاه خلدة
منذ 10 mins
29 April، 2022
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