زحمة سير على طريق نفق المطار باتجاه خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2022 - 16:26

زحمة سير على طريق نفق المطار باتجاه خلدة

منذ 10 mins 29 April، 2022
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