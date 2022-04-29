الصين ستصدم كويكبا في الفضاء متجها نحو الأرض لحرفه عن مساره

تستعد الصين للقيام بتجربة تهدف إلى تغيير مسار كويكب، في إطار نظام يهدف إلى الدفاع عن كوكب الأرض بوجه أخطار مماثلة كالنيازك.

فقد أوضح نائب مدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، وو يانهوا، أن بلاده تعمل على صياغة خطة دفاع عن كوكب الأرض، وستجري دراسات وأبحاث تقنية لتطوير أنظمة لمواجهة التهديدات التي تشكلها الكويكبات القريبة من سطح الكرة الأرضية.

تزامنا مع ذلك، ستضع إدارة الفضاء الصينية نظام إنذار مبكر وتطور برمجيات لمحاكاة العمليات ضد الأجسام القريبة من الأرض واختبار الإجراءات الأساسية والتحقق منها.

وفي المرحلة الأخيرة، ستحدد البعثة كويكب قد يشكل خطرا على كوكب الأرض وتصطدم به بهدف تغيير مساره. وسترسل هذه المهمة عام 2025 أو 2026.

يذكر أن وكالة الفضاء الصينية ليست الوحيدة ولا الأولى التي تعمل على تطوير قدرات دفاع لكوكبنا. فقد أطلقت وكالة ناسا مركبة فضائية أواخر عام 2021. وسوف تصطدم المركبة مع كويكب قريب من الأرض في سبتمبر من عام 2022.

المصدر: مونت كارلو