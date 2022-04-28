موسكو تفنّد مزاعم تضرر محطة تشيرنوبل

أعلنت بعثة روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا أنها فنّدت لوكالة الطاقة الذرية أخبارا نشرتها CNN حول “ارتفاع نسبة الإشعاع في محطة تشرنوبل” التي أعادت القوات الروسية تسليمها لكييف.

وأكدت البعثة الدائمة الروسية على قناتها في “تلغرام” أن الفيديو الذي أرفق بتقرير قناة CNN في 9 نيسان/ أبريل 2022، يظهر قراءات مقياس الإشعاع في غرفة زعمت القناة أنها “لعسكريين روسيين كانا فيها”، مفبرك وغير مطابق للواقع.

وكتبت البعثة “المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، والشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة النووية، حول تعرض الجنود الروس لآثار الإشعاع بعد زيارة الغابة الحمراء في محيط المحطة، كاذبة”.

وأضافت أنه حتى ولو حدثت ذلك فعلا، فإن التعرض الإضافي للإشعاعات سيكون ضئيلا للغاية ولا يمكن أن يضر بصحة الإنسان.

وتابعت “التصريحات حول الأضرار المزعومة التي تسبب فيها العسكريون الروس لمرافق محطة تشرنوبل التي غادرتها القوات الروسية في 31 مارس 2022 باطلة، والصور التي التقطت أثناء إقامة القوات الروسية في محطة تشيرنوبل تؤكد حالة المباني، والمؤشرات العادية للإشعاع في الموقع، وسلامة العاملين هناك”.

المصدر: وكالة تاس الروسية