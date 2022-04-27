مسيرة سيارة في بعلبك تضامنا مع روسيا

نظم “أصدقاء روسيا في لبنان” مسيرة سيارة تضامنا مع دولة روسيا الاتحادية،انطلقت من دوار الجبلي عند مدخل بعلبك الجنوبي، وصولا إلى بلدية بعلبك، ورفع علما روسيا ولبنان، وصدحت مكبرات الصوت بنشيدي البلدين.

تقدم المشاركين، سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف، رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي فياض ياغي، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق وأعضاء من المجلس البلدي، رئيس المركز الثقافي الروسي اللبناني في بعلبك ناجي العطار، مدير المركز الدكتور علي قاسم، أبناء الجالية الروسية وعائلاتهم، وفاعليات حزبية وتربوية واجتماعية.

قاسم

ورحب قاسم بسفير روسيا الاتحاديه والوفد المرافق، وقال: “كل الشكر لكم في مشاركنا وقفتنا هذه، والشكر الجزيل للمجلس البلدي ورئيسه فؤاد بلوق على دعمه الدائم لنشاطاتنا الثقافية ومشاركتنا في استقبال ضيوف بعلبك التي ترحب دائما بالضيف. بعلبك التاريخ ووالحضارة تقف اليوم وقفة تضامن مع روسيا شعبا وقيادة، ضد مقولة الرعب الروسي، والعقوبات الجائرة المفروضة على روسيا التي لم يسبق لها مثيل”.

واعتبر أن “التغيرات الكبيرة على مستوى العالم تحتاج إلى شعوب جبارة وقادة استثنائيين، وكما بالأمس القريب كان الدور الأبرز لروسيا والاتحاد السوفياتي في هزيمة النازية والفاشية، واليوم تعاد الكرة بتشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب، رفضاً لأحادية القطب الواحد، وهذا هو التغيير الذي تقوده روسيا وأصدقاؤها في العالم”.

روداكوف

بدوره عبر السفير روداكوف عن الشكر والامتنان للمشاركة في هذا النشاط والاحتفال، مشيراً إلى أن “العلاقات بين شعبي روسيا ولبنان تعود إلى قرون، وتتميز بالطابع المستدام، الثابت والودي. لقد كانت روسيا دائما على استعداد لمد يد العون

والمساعدة للبنان الشقيق في أيام الصعوبات، وأما في هذه الأيام فنشعر بالدعم المتبادل الذي يعبر لنا عنه اللبنانيون”.

وقال: “تتزايد كل يوم، على خلفية الأحداث الجسيمة والمهولة التي تجري في أوكرانيا، حملات ووقفات التضامن معنا، ويجاهر بذلك الكثير من الناس في جميع أنحاء المعمورة. فالأمر لا يتعلق فقط بأوكرانيا نفسها بقدر ما يتعلق بتشكيل نظام عالمي جديد. ونحن اليوم شهود على المواجهة العالمية الشاملة مع الغرب الشمولي الجماعي بقيادة الولايات المتحدة في محاولاته ترسيخ هيمنته المطلقة على الساحة العالمية”.

بلوق

ورحب بلوق بسفير روسيا والوفد المرافق له، وعتبراً ان “هذه الوقفة هي عربون تقدير لدولة روسيا لما قدمته للبنان عامة ولبعلبك خاصة، وكما أريد أن أنوه بالحفلة الفنية التي أرقامها المركز الروسي في قلعة بعلبك العام الماضي لما كان لها من أثر على المستوى السياحي والثقافي، على أمل إقامة عدة حفلات أخرى لفرق روسية راقية في قلعة بعلبك لتنشيط التبادل السياحي والفني بين البلدين الصديقين”.

وأضاف: “بما ان العلم والدراسة أصبحت في لبنان لمن استطاع البها سبيلاً، فإننا نود أن نشكركم على ما قدمتموه من منح دراسية لطلابنا في لبنان وبعلبك، ونأمل منكم أن تضاعفوا عدد المنح رغم الأحداث التي تمرون بها في الوقت الحالي، آملين أن تعود الحياة الطبيعية لبلدكم العزيز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام