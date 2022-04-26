أغنى رجل في العالم يشتري “تويتر”!

أعلنت شركة “تويتر” الموافقة على صفقة بيع الشركة إلى رجل الأعمال إيلون ماسك في صفقة تقدر بنحو 44 مليار دولار.

وتنهي الصفقة موجة إخبارية عاصفة بدأت قبل أقل من شهر عندما أصبح الرئيس التنفيذي لشركتي “Tesla” و”SpaceX” أحد أكبر المساهمين في “Twitter”، وتم عرض مقعد في مجلس إدارة تويتر عليه لكنه رفضه، ثم عرض شراء الشركة بأكملها.

بموجب شروط الصفقة، سيحصل المساهمون على 54.20 دولارًا لكل سهم من أسهم تويتر التي يمتلكونها، مما يطابق عرض ماسك الأصلي ويمثل علاوة بنسبة 38 ٪ على سعر السهم في اليوم السابق لكشف ماسك عن حصته في الشركة.

وذكرت “بلومبيرغ” بان أسهم “تويتر” ارتفعت 6% فور الإعلان عن صفقة الشراء.

وتأتي الصفقة بعد أن كشف ماسك الأسبوع الماضي أنه جمع 46.5 مليار دولار لتمويل الاستحواذ على الشركة. واجتمع مجلس إدارة “تويتر”، الأحد، لتقييم عرض ماسك.

وستضع الصفقة أغنى رجل في العالم مسؤولًا عن واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي نفوذًا في العالم. وشدد ماسك مرارًا وتكرارًا في الأيام الأخيرة على أن هدفه هو تعزيز حرية التعبير على المنصة والعمل على “إطلاق” إمكانات تويتر غير العادية.

وفي تغريدة لافتة له تمنى إيلون ماسك بقاء كل من ينتقده على تويتر، مشيراً إلى أن ذلك هو أساس حرية التعبير.

المصدر: مواقع