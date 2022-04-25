مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم الأمن ذريعة لتبرير الهجوم على شعبنا

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلي تستخدم الأمن ذريعة لتبرير قصف المناطق السكنية والهجوم على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأضاف منصور في تصريحات له خلال جلسة لمجلس الأمن أن الكيان الإسرائيلي يعتقد أن أعماله ليست انتهاكا صارخا للوضع التاريخي الراهن، وشد على انه ليس للعدو أي سيادة شرعية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أن ليس لها أي سلطة على الحرم الشريف.

وقال منصور “إنه يجب الحفاظ بكل السبل الممكنة على وضع الحرم الشريف التاريخي والقانوني”، وأوضح أن “المعايير المزدوجة والحرمان من العدالة لن تؤدي إلا إلى تأجيج اليأس والغضب”.

ولفت منصور إلى أن “السلطات الفلسطينية تسعى إلى طريق سلمي نحو الحرية ونبقى ملتزمين بهذا المسار”، متابعًا: “أولئك الذين يريدون السلام يجب أن يبدأوا من القدس”. وأشار منصور إلى أنه “إذا تغير الواقع في القدس فسوف يتغير في كل مكان”.

واختتم مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، قائلا: “الشعب الفلسطيني يسأل أعضاء مجلس الأمن كيف يمكن لإسرائيل أن تفلت من العقاب؟”.

المصدر: المنار