مراسل المنار: جيش العدو يلقي عدداً من القنابل المضيئة مقابل بلدة الوزاني الحدودية في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2022 - 21:26

مراسل المنار: جيش العدو يلقي عدداً من القنابل المضيئة مقابل بلدة الوزاني الحدودية في جنوب لبنان

منذ 19 mins 25 April، 2022
أخبار موقع المنار

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