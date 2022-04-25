شركة ايرانية تصدر منتجاتها المعرفية الى 7 دول

نجحت شركة ايرانية بتصدير أحد منتجاتها المعرفية من المستحضرات العلاجية الى 7 دول في العالم.

وافادت وكالة فارس، ان هذه الشركة المعرفية الايرانية استطاعت بالإضافة إلى إنتاج علاج متلازمة الرسغ، من تصدير هذا المنتج إلى 7 دول حول العالم.

تحدث متلازمة النفق الرسغي بسبب الضغط على العصب المتوسط، هذا النفق عبارة عن ممر ضيق محاط بالعظام والأربطة في راحة اليد.، وأي شيء يضغط على العصب المتوسط في النفق الرسغي أو يحفزه يمكن أن يؤدي إلى هذه المتلازمة.

حيث قامت الشركة بانتاج غسول علاجي طبيعي وعشبي بالكامل باستخدام زيت استراك ويحتوي على أحماض دهنية أوميغا 3 و 6 و 9 وفيتامين E وفيتامين F، وبسبب تركيبته، يمتصه الجلد بسرعة ويخترق بسهولة بين المفاصل، مما يسهل حركة المفاصل.

وهذا الممنتج الطبي مناسب لعلاج جميع أنواع التهاب المفاصل وآلام المفاصل في الرقبة والركبتين والعمود الفقري ومتلازمة النفق الرسغي (الرسغ) وآلام المفاصل والأوتار الناتجة عن عرق النسا وآلام المفاصل الناتجة عن الروماتيزم وتشنجات المفاصل العضلية في مختلف اجزاء الجسم.

المصدر: وكالة فارس