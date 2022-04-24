حزب الله : نعرب عن حزننا البالغ بالفاجعة الاليمة التي حلت بمدينة طرابلس الحبيبة وأهلها الطيبين، ونتقدم من ذوي الضحايا وعموم اهلنا في طرابلس والشمال بأحر التعازي والمواساة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 24 2022 - 19:44

حزب الله : نعرب عن حزننا البالغ بالفاجعة الاليمة التي حلت بمدينة طرابلس الحبيبة وأهلها الطيبين، ونتقدم من ذوي الضحايا وعموم اهلنا في طرابلس والشمال بأحر التعازي والمواساة

منذ 1 ساعة 24 April، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة