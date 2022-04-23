وزير خارجية فنلندا يدعو بلاده لتقديم طلب التحاق بالناتو بشكل عاجل

دعا وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إلى تقديم طلب منح بلاده العضوية في حلف الناتو في أسرع وقت ممكن.

وقال هافيستو، في حوار مع قناة Yle الفنلندية اليوم السبت، إنه إذا لم تقدم هلسنكي طلب الالتحاق بالناتو الآن فإن هذه الخطوة ستصبح أقل واقعية وسيزداد الحاجز الذي يحول دون اتخاذها في المستقبل.

وشدد الوزير على أن فنلندا تحدثت على مدى سنوات عن استعدادها للنظر في إمكانية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في حال تغير الوضع الأمني في أوروبا، مضيفا أن هذا الوضع تغير بشكل حاد نتيجة لبدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتابع متسائلا: “ما الذي يجب أن يحدث أكثر كي تفكر فنلندا في الالتحاق بالناتو؟”

وتطرق هافيستو إلى مسألة الضمانات الأمنية إلى فنلندا خلال فترة نظر الناتو في طلبها المحتمل للانضمام إليه، وقال إن هلسنكي خلال هذه الفترة ستعتمد على القدرات الدفاعية الخاصة بها، غير أن حلف شمال الأطلسي من جانبه مهتم أيضا بضمان أمن الدول المترشحة للانضمام إليه، بموجب “سياسة الأبواب المفتوحة” التي ينتهجها.

وأعرب الوزير مجددا عن تأييده لفكرة تقديم فنلندا والسويد طلبا للانضمام إلى الناتو في آن واحد.

ويأتي ذلك على خلفية تصويت أيد فيه البرلمان الفنلندي بصورة غير رسمية اليوم التحاق البلاد إلى الناتو، ما يعكس تغيرا جذريا في توازن القوى على الصعيد السياسي في البلاد.

المصدر: وكالات